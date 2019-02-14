Мужчина выдвинул строгие требования к возлюбленной и опозорился

Житель Австралии разместил описание идеальной кандидатки для построения отношений в Facebook и вызвал шквал возмущения. Об этом пишет издание The Mirror.

35-летний мужчина из австралийской столицы Канберра опубликовал пост, в котором подробно охарактеризовал «спутницу своей мечты», сопроводив текст личной фотографией с маской кота. По его мнению, идеальная девушка должна быть в возрастном диапазоне от 19 до 23 лет, иметь работу, водительское удостоверение, современную машину, а также обладать третьим размером груди. В письме он попросил не беспокоить любительниц нелепых татуировок и пирсинга на лице.

«Никаких бывших чудаков и экс-возлюбленных, которых я знаю или гипотетически могу знать, — сообщил австралиец. — Чтобы быть моей девушкой, у тебя должен быть приятный характер и хорошее чувство юмора».

Мужчина признался, что не терпит, когда с ним спорят и ругаются на пустом месте или ревнуют, когда он не появляется дома в течение выходных. Потенциальная кандидатка на его сердце должна увлекаться спортом и регулярно посещать тренажерный зал, а также быть готова переехать в город, в котором он проживает на текущий момент.

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Пользовательница Facebook обратила внимание на нестандартное объявление мужчины и поделилась его скриншотом на форуме для родителей mamsnet.

«Готов поспорить, от предложений нет отбоя», — пошутил юзер с ником ChariotsofFish. «У меня есть похожий лист с запросами для потенциального партнера. Там написано: "Только не этот парень"», — съязвил комментатор ItchySeveredFoot. «Такое ощущение, что это написано его бывшей девушкой, чтобы все знали, какой он ненормальный», — предположил пользователь под ником NoraEphronsneck.

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