Увлеченный поисками интернета геймер свалился с балкона и умер

Любитель видеоигр из Таиланда погиб, пытаясь улучшить скорость подключения к интернету. Об этом сообщает издание Daily Mail.

21-летний Паттанадеж Хомхуан (Pattanadej Homhuan) приехал в Бангкок для участия в профессиональном турнире по игре Realm of Valor, напоминающей DotA или League of Legends. Он и его друзья остановились в гостинице и начали тренироваться перед соревнованиями.

Знакомые погибшего утверждают, что он жаловался в чате на плохую связь. Молодой человек, использовавший для подключения к интернету мобильный телефон с поддержкой 4G, решил поискать место с более хорошим приемом и выбрался на балкон.

Через несколько минут друзья Хомхуана, ночевавшие в том же отеле, заметили, что его игровой персонаж давно не двигается. Они заглянули в его комнату, но молодого человека не было и там. Один из его знакомых посмотрел в окно и заметил тело геймера на земле.

Медики скорой помощи, прибывшей по вызову, не смогли спасти Хомхуана. Молодой человек скончался на месте от травм, полученных при падении с четвертого этажа.

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