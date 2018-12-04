«МегаФон» подтвердил лидерство по скорости передачи данных в Москве

Московский «МегаФон» оказался лидером в средних и максимальных скоростях передачи данных в сетях формата LTE и LTE-A в 4G, согласно независимому исследованию информационно-аналитического агентства Telecom Daily, сообщает пресс-служба оператора.

«"МегаФон" уже несколько лет удерживает лидерство в LTE. И все тренды цифрового общества говорят нам сейчас о том, что это приоритетный диапазон для развития сетей передачи данных. Пользователи мобильного интернета с каждым годом качают все больше данных, требуют высоких скоростей, повышенной емкости и надежного соединения. Все больше трафика пользователей мобильного интернета перетекает в 4G — в нашей сети этот показатель уже давно превысил 80 процентов, а более 90 процентов смартфонов, проданных в наших салонах, — это устройства с поддержкой 4G», — комментирует результаты исследования операционный директор столичного филиала «МегаФона» Антон Пирогов. «Более того, все мы сейчас находимся на пороге нового поколения связи — 5G, базой для которого служит сеть LTE. И мы активно тестируем разные области применения 5G — развиваем интернет вещей, демонстрируем беспилотный транспорт, пробуем дополненную и виртуальную реальность, телемедицину. Да, нам есть чем гордиться, но мы продолжаем развивать сети, вкладываемся в инфраструктуру и год за годом улучшаем качество», — отмечает он.

В пресс-службе оператора при этом отмечают, что одним из важных показателей стабильности соединения 4G является значение ping, которое определяет целостность и качество соединения сигнала, и наиболее актуально при использовании real-time сервисов. Показатели «МегаФона» в данном параметре также опережают конкурентов в LTE и LTE-A.

Оператор связывает это с работой с состоянием сетей. В частности, к концу 2018 года количество базовых станций LTE в Московском регионе превысит 12,5 тысячи, а ежегодный прирост составляет порядка 10 процентов. Благодаря рефармингу частот GSM под нужды сети LTE-1800, завершенному в этом году, «МегаФону» удалось увеличить емкость сети примерно на 30 процентов, а за счет проникающей способности частот LTE-1800, улучшилось покрытие сети в сельской местности и внутри городских зданий.