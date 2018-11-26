«МегаФон» обновил сервис «Здоровье»

«МегаФон» провел глобальное обновление своего сервиса «МегаФон Здоровье», сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе оператора. Теперь получить онлайн-консультацию врачей через данное мобильное приложение смогут абоненты по всей России и за ее пределами.

В пресс-службе оператора уточнили, что используя обновленное приложение «МегаФон Здоровье», клиент может связаться с врачом тремя способами: с помощью видеосвязи, аудиосвязи и в чате. Срочную онлайн-консультацию с терапевтом можно получить круглосуточно. Ожидание соединения с врачом составит всего несколько минут. Для выбора удобного времени для записи на плановую онлайн-консультацию контактный центр созвонится с пользователем в течение 30 минут.

«Реализация пилотного проекта показала, что наш сервис вызывает интерес у абонентов. Взяв лучшие наработки в индустрии и собственный опыт в данном направлении, мы обновили приложение "МегаФон Здоровье", сделав его более доступным, понятным и удобным», — прокомментировал новость директор по бизнесам и новым партнерствам компании «МегаФон» Ян Кухальский.

В приложении представлены сотни врачей из десятков медицинских сетей по всей России. Это практикующие специалисты, которые совмещают дистанционное общение с очными приемами пациентов в клиниках.

Год назад «МегаФон» первым среди мобильных операторов запустил пилотный проект в сфере телемедицины. Полученный опыт позволил специалистам компании сделать сервис еще более удобным, расширив функционал и усовершенствовав дизайн приложения.

