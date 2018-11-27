Совет директоров «МегаФона» рекомендовал новых кандидатов в органы управления

Совет директоров «МегаФона» составил рекомендации по кандидатам в совет директоров и правление компании для утверждения на внеочередном общем собрании акционеров 21 декабря 2018 года. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе мобильного оператора.

«Предложенный состав совета директоров и правления "МегаФона" обеспечит эффективную реализацию цифровой стратегии компании. Все кандидаты — талантливые и амбициозные люди, имеющие большой опыт корпоративного управления, остро чувствующие тренды развития современного цифрового бизнеса», — отметил председатель совета директоров «МегаФона» Евгений Быстрых. «Я убежден, что коллеги внесут значительный вклад в завоевание "МегаФоном" лидерских позиций на высоко конкурентном цифровом рынке», — подчеркнул он.

Кандидатами для нового совета директоров «МегаФона» стали: Максим Анипкин, Алексей Антонюк, Евгений Быстрых, Яркко Вейалайнен, Александр Есиков, Харри Копонен, Анна Серебряникова, Александр Ушков, Наталья Чумаченко.

В пресс-службе компании отметили, что Анна Серебряникова номинирована в совет директоров впервые. Она работает в «МегаФоне» с 2006 года и прошла путь от советника генерального директора по международным правовым вопросам до операционного директора компании. Анна продолжит курировать вопросы цифровой экономики и взаимодействия с госорганами в качестве члена совета директоров «МегаФона», а также будет отвечать за данное направление в USM Management.

Также в связи с недавней сменой генерального директора «МегаФона» утвержден обновленный список кандидатов в правление компании. В него вошли Геворк Вермишян, Александр Барунин, Фредерик Ваносчуйзе, Валентина Ватрак, Влад Вольфсон, Дмитрий Кононов, Елена Мартынова, Александр Соболев. Новыми кандидатами в правление компании стали Фредерик Ваносчуйзе и Елена Мартынова.

Фредерик Ваносчуйзе с сентября 2018 занимает должность директора по техническим инновациям и инфраструктуре и отвечает за направления «Цифровые инновации» и «Фундаментальная инфраструктура».

Елена Мартынова присоединилась к компании в октябре 2018 года и в настоящий момент совмещает позиции заместителя генерального директора USM Management и директора по стратегическим коммуникациям и продвижению бренда «МегаФона».