Журналист заявил о пытках током в ФСБ

Журналист из Ингушетии Рашид Майсигов рассказал, что под давлением подписал признательные показания в покупке наркотиков. Об этом со ссылкой на его адвоката Магомеда Аушева сообщает «Медиазона».

Майсигов уточнил, что в управлении ФСБ по Ингушетии его пытали током, проводя разряды по мочкам ушей. Под давлением он подписал текст признания в приобретении героина 12 июля через мессенджер Telegram и его последующем хранении.

Аушев также обратил внимание на то, что допрос с признательными показаниями Майсигова во многом посвящен некой Изабелле Евлоевой, которая якобы была работодателем журналиста. Согласно документу, женщина оплачивала его публикации в Telegram-канале «ФортангаORG» и присылала материалы, а также направила ему через посредника листовки с призывами о присоединении к Грузии.

По словам Аушева, Майсигов не употреблял наркотик, это доказывают результаты анализа крови. Также защитник журналиста назвал показания странными. «Три недели наркотики носить в кармане — это как-то абсурдно звучит», — заявил он. На смывах с ладоней журналиста зафиксировали следы героина, а в крови — последствия употребления марихуаны.

Сейчас Майсигов находится в СИЗО по обвинению в хранении наркотиков. Он утверждает, что вещество было подброшено при задержании.

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