В деле убитого на Украине журналиста Шеремета нашли белорусский след

Коллеги убитого журналиста Павла Шеремета Дариас Богуцкий и Эдуард Чекин передали президенту Украины Владимиру Зеленскому собственное расследование обстоятельств его смерти. Об этом сообщает «Громадьске».

В материалах журналисты заявляют, что убить Шеремета могли из-за его расследования исчезновения телеоператора ОРТ Дмитрия Завадского, с которым журналист работал в Белоруссии.

«Шеремет никогда не переставал расследовать это. Я это точно знаю. За несколько месяцев до его смерти мы с ним говорили об этом, и он никогда не мирился с тем, что даже не нашли тело Завадского», — сообщил Богуцкий.

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Шеремет был автором фильма «Дикая охота», который рассказывал об исчезновении неугодных власти людей в Белоруссии. Фильм рассказывает о судьбах пропавших политиков Юрия Захаренко и Виктора Гончара, журналиста Дмитрия Завадского и бизнесмена Анатолия Красовского. В расследовании утверждается, что к этому было причастно высшее белорусское руководство.

Автомобиль с Шереметом взорвался утром 20 июля 2016 года в центре Киева. По информации силовиков, сработало самодельное взрывное устройство мощностью 500 граммов в тротиловом эквиваленте, оно было установлено под днищем машины. Приоритетной версией следствия стала профессиональная деятельность журналиста.

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