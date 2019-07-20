На Украине заявили о «горячих версиях» убийства Шеремета

В деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, погибшего в 2016 году, есть горячие версии. Об этом в субботу, 20 июля, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в своем Facebook-аккаунте.

По его словам, он заслушал ежеквартальный отчет начальника Нацполиции и начальника Уголовного розыска по делу об убийстве журналиста. «Допрошены сотни людей, проверены десятки тысяч. Привлечены иностранные специалисты. Есть горячие версии. Сделали все возможное», — написал Луценко.

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В мае 2017 года стало известно, что за Павлом Шереметом вели слежку сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). Журналисты изучили не публиковавшиеся ранее записи камер наблюдения возле дома Шеремета, сделанные накануне его гибели.

Автомобиль с Шереметом взорвался утром 20 июля 2016 года в центре Киева. По информации силовиков, сработало самодельное взрывное устройство мощностью 500 граммов в тротиловом эквиваленте, оно было установлено под днищем машины.

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