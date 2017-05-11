Депутат Рады рассказал о слежке за разоблачающими Порошенко журналистами

Депутат Верховной Рады Сергей Лещенко заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) следит за журналистами, которые публикуют разоблачительные статьи о президенте страны Петре Порошенко. Об этом в четверг, 11 апреля, парламентарий сообщил на своей странице в Facebook.

Лещенко отметил, что о слежке ему известно с осени 2015 года. «Мы подъехали к дому, где жили Алена Притула и Павел Шеремет, и обнаружили автомобиль наружного наблюдения», — написал депутат от фракции «Блока Петра Порошенко». Он также сообщил, что позднее удалось выяснить, что «эти люди ездят на номерах прикрытия».

Парламентарий подчеркнул, что спецслужбы «вели» и продолжают «вести» корреспондентов, активистов и политиков, которые разоблачают коррупционные схемы Порошенко. «Спецслужбы получают дубликаты sim-карт телефонов и в режиме реального времени видят переписки даже в закрытых мессенджерах», — заявил народный избранник. По его словам, вся полученная информация доводится до сведения главы государства.

Ранее в четверг сообщалось, что журналисты Организации по информированию об организованной преступности и коррупции (OCCRP) и портала Slidstvo.Info узнали о слежке СБУ за Шереметом накануне его убийства. Изучив не публиковавшиеся ранее записи камер наблюдения возле дома Шеремета, авторы расследования заметили автомобиль, в котором на протяжении нескольких часов находились двое пассажиров.

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Журналисты издания «Украинская правда», в котором работал Шеремет, рассказали OCCRP, что за ними тоже велась слежка. Они узнали об этом из документов СБУ, которые в редакцию издания передали источники. Как отмечается, за журналистами следили из-за тем еще не опубликованных статей. Сотрудники «Украинской правды» полагают, что СБУ смогло получить сведения о готовящихся материалах с помощью взлома мессенджеров.

Главный редактор издания «Украинская правда» и гражданская жена Шеремета Алена Притула подтвердила авторам расследования, что за ним накануне убийства велась слежка. По ее словам, за журналистом наблюдали из автомобиля, который следовал за ним по всему Киеву.

Автомобиль с Шереметом взорвался утром 20 июля 2016 года в центре Киева. По информации силовиков, сработало самодельное взрывное устройство мощностью 500 граммов в тротиловом эквиваленте, которое было установлено под днищем машины.