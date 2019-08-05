Борцы с наркотиками из МВД попались на избиениях задержанных и вымогательствах

Завершено расследование уголовного дела в отношении пятерых полицейских из отдела по контролю за оборотом наркотиков кубанского поселка Калинино. По версии следствия, обвиняемые избивали задержанных и вымогали у них деньги, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

В июне 2017 года полицейские, по данным следствия, обыскали карманы местного жителя, после чего насильно затолкали его в машину с применением спецсредств и потребовали у потерпевшего полмиллиона рублей. Кроме того, силовики избивали знакомых задержанного, угрожая возбудить против них уголовные дела.

Два месяца спустя те же сотрудники МВД надели наручники на 30-летнего местного жителя и стали вымогать у него 400 тысяч рублей, угрожая ему уголовным делом. Несмотря на утверждения потерпевшего, что у него нет такой суммы, полицейские затолкали его в автомобиль, увезли в один из дворов и избили.

В зависимости от роли каждого фигуранты дела обвиняются по пунктам «а» и «б» части 3 статьи 286 («Превышении полномочий с применением насилия и спецсредств») и пунктам «а», «в» и «г» части 2 статьи 163 («Вымогательство группы лиц по предварительному сговору») УК РФ. Со службы обвиняемых уволили.

11 июля сообщалось, что в СКР поступило заявление от жителя Нурлатского района Татарстана с жалобой, что он находился несколько недель в рабстве у полицейских.

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