Российские полицейские воровали деньги с банковских карт задержанных

В Саратове суд приговорил к условным срокам двух бывших полицейских, похищавших средства с банковских карт задержанных. Об этом в четверг, 4 июля, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

На скамье подсудимых оказались бывшие инспекторы патрульно-постовой службы. По версии следствия, в период с 2016 по 2017 год они требовали у задержанных документы и телефоны якобы для проверки по базе похищенных вещей, а затем с помощью необходимой команды и мобильного банка переводили средства на свои карты. Один раз они похитили у задержанного и наличные деньги.

Всего полицейские обвинялись в 19 эпизодах хищений, общая сумма украденного составила около 50 тысяч рублей.

Сотрудники полиции признали вину в совершении преступлений и возместили ущерб потерпевшим. Суд назначил каждому наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Кроме того, обоих уволили из правоохранительных органов, а их руководителей привлекли к дисциплинарной ответственности.

В мае суд в Краснодарском крае вынес приговор бывшему полицейскому, раскрывшему гостайну ради того, чтобы скомпрометировать сослуживца. Мужчину приговорили к лишению свободы на три года в колонии общего режима и лишили звания капитана полиции.

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