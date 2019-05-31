Бывший российский полицейский сел за раскрытие гостайны ради подставы сослуживца

В Краснодарском крае суд вынес приговор бывшему капитану полиции за незаконное распространение сведений, составляющих государственную тайну. Об этом в пятницу, 31 мая, в управлении ФСБ по региону сообщили ТАСС.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Мужчину приговорили к лишению свободы на три года в колонии общего режима. Также он лишен звания капитана полиции.

По данным следствия, бывший оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по городу Сочи изготовил копии секретных документов, принадлежащих другим сотрудникам ведомства, и передал их третьим лицам для последующего распространения.

Как сообщил «Коммерсанту» информированный источник, таким образом он хотел скомпрометировать своего сослуживца, ответственного за сохранность документов.

30 мая сообщалось, что в Ханты-Мансийском автономном округе суд приговорил бывшего полицейского, обвиняемого в даче взятки сотруднику ФСБ, к 8,5 годам заключения в колонии строгого режима и штрафу в размере четырех миллионов рублей.

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