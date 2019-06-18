Россиянин добился компенсации за пытки пьяных полицейских

Лениногорский городской суд Татарстана обязал МВД выплатить сантехнику Ильдару Шарифуллину 100 тысяч рублей компенсации морального вреда за истязания со стороны двух пьяных участковых, сообщает «Зона права».

В ходе судебного заседания прокурор настаивал, что 80 тысяч рублей будет достаточно. Сторона ответчика отказывалась признавать требования мужчины. Потерпевший и его адвокат требовали 1,5 миллиона рублей — такую сумму в среднем присуждает ЕСПЧ по аналогичным делам — и будут подавать апелляцию.

25-летнего Шарифуллина избили 13 августа 2017 года в Лениногорске. В тот день двое пьяных полицейских Альберт Самигуллин и Виталий Мустафин посадили его в машину, дважды ударили и привезли в опорный пункт полиции. Там его били по лицу, спине и в область грудной клетки, угрожали ударить огнетушителем и требовали признаться в краже плитки из магазина. В результате он написал явку с повинной.

В декабре 2018-го Лениногорский городской суд приговорил майоров полиции Самигуллина и Мустафина к пяти и четырем годам условного срока соответственно по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия (часть 3 статьи 286 УК). Свою вину они не признали.

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