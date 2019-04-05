Чеченский актер пожаловался на пытки током в 3D-очках

В Грозном силовики подвергали пыткам актеров театра имени Лермонтова и чеченского фольклорного ансамбля «Нохчо», заподозрив их в хранении наркотиков. Об этом «Медиазоне» рассказал один из пострадавших — Тимур Дебишев.

По его словам, это происходило осенью 2018 года в отделении полиции Ленинского района. Основанием для задержания Дебишева стало его знакомство с девушкой, которую заподозрили в незаконном обороте наркотических веществ. Во время одного из допросов, уточнил актер, его избили и требовали назвать имена знакомых ему чеченцев, употребляющих наркотики.

Называя имена полицейских, артист рассказал о происходившем: «Перед пытками током Юсуф надел на меня 3D-очки, которые дают посетителям кинотеатров, и сказал, что сейчас я буду "смотреть мультики", а Зелимхан сказал, что сейчас будет "звонок другу". Зелимхан начал крутить ручку у аппарата, который генерировал ток, и я начал испытывать сильную и мучительную боль. Примерно через пять минут пыток мне на голову Юсуф надел черный полиэтиленовый пакет и натянул его около шеи».

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В итоге Дебишев сделал ложное признание и объявил, что несколько десятков таблеток сильнодействующего препарата находятся у него в квартире. Придя домой вместе с силовиками, он заявил, что его пытали и попросил свою мать обратиться в правоохранительные органы. Препарат в доме не нашли. Дебишев рассказал, что его снова начали пытать: били кулаками по лицу и прыгали на голове «пока не устали». На следующий день артиста освободили.

В итоге Дебишев покинул Чечню. Он направил заявление о пытках в следственные органы Чечни, но следователь в январе текущего года отказался возбуждать уголовное дело. Актер обратился к правозащитникам и добивается уголовного преследования силовиков.

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