Жаловавшегося на пытки в колонии бывшего охранника Кадырова нашли мертвым

Бывшего сотрудника службы безопасности первого президента Чечни Ахмата Кадырова Аюба Тунтуева нашли мертвым в исправительной колонии №6 Владимирской области. Он неоднократно жаловался на пытки, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката «Правовой инициативы» Тагира Шамсудинова.

Как рассказал юрист, ему позвонили из колонии и сообщили о самоубийстве Тунтуева.

По словам юриста, сотрудники пенитенциарного учреждения угрожали его подзащитному. Ему говорили: «Ты живьем не выйдешь, ты труп». Также Тунтуев, с августа 2017 года находившийся в одиночной камере, сообщал о пытках в колонии. По словам заключенного, от него добивались признания в участии в незаконных вооруженных формированиях и отказа от адвоката.

В 2017 году Тунтуева признали виновным в бандитизме и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и приговорили к 24 годам и 11 месяцам колонии строгого режима.

По данным следствия, он вступил банду Шамиля Басаева в 1999 году и получил навыки обращения с различными видами оружия. В феврале 2000 года в Шатойском районе Чечни Тунтуев в составе отряда боевиков совершил вооруженное нападение на военнослужащих Псковской дивизии ВДВ. В ходе боя, длившегося более 16 часов, погибло 84 военнослужащих.

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