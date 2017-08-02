Боевика из банды Басаева осудили за нападение на псковских десантников в Чечне

Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к 24 годам и 11 месяцам заключения Аюба Тунтуева из банды Шамиля Басаева, напавшей в 2000 году на военнослужащих в Чечне. Об этом в среду, 2 августа, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Алена Катькало.

Боевик был признан виновным в бандитизме и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Он будет отбывать срок в колонии строгого режима. Также его оштрафовали на 200 тысяч рублей.

По данным следствия, Тунтуев в 1999 году вступил в банду, прошел идеологическую, военную и физическую подготовку, получил навыки обращения с различными видами оружия. В феврале 2000 года в Шатойском районе Чечни Тунтуев в составе отряда боевиков совершил вооруженное нападение на военнослужащих Псковской дивизии ВДВ. Бандиты обступили десантников с трех сторон, в ходе боя, длившегося более 16 часов, погибло 84 военнослужащих.

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Речь идет о знаменитом бое у высоты 776 в Аргунском ущелье, который состоялся 29 февраля 2000 года. Тогда десантники под командованием подполковника Марка Евтюхина предотвратили прорыв 2500 чеченских боевиков, уничтожив, по официальным данным, 700 из них. За проявленный героизм 22 военнослужащих были представлены к званию Героя России, 68 бойцов награждены орденом Мужества.

21 июня заместитель генерального прокурора в Северо-Кавказском федеральном округе Иван Сыдорук утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух граждан — членов банды амира Хаттаба, принимавших участие в бое с ротой псковских десантников в феврале 2000 года. Материалы были направлены в Верховный суд Чечни для рассмотрения по существу. В отношении остальных членов банды (в том числе объявленных в розыск) расследование продолжается.