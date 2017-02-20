Организатор взрывов в метро Москвы осужден за нападение на псковских десантников

Шатойский районный суд Чечни признал виновным в нападении на военнослужащих террориста Максима Понарьина, отбывающего пожизненный срок за организацию взрывов в московском метро в 2004 году. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщила пресс-служба управления ФСБ по Ставропольскому краю, передает РИА Новости.

Боевика приговорили к 13 годам в колонии строгого режима. «По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний ему назначено окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима», — пояснили в УФСБ.

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По версии следствия, 29 февраля 2000 года Понарьин в составе вооруженной банды под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба участвовал в нападении на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й воздушно-десантной дивизии в горно-лесистой местности Шатойского района.

30 августа 2007 года Верховный суд отклонил жалобы боевиков Тамбия Хубиева, Мурада Шаваева и Максима Понарьина на вынесенные им пожизненные сроки заключения за терроризм, убийства, подделку документов, незаконное ношение и хранение оружия и организацию преступного сообщества.

При взрывах в вагоне поезда на перегоне между станциями «Автозаводская» и «Павелецкая» 6 февраля 2004 года и 31 августа у станции метро «Рижская» погибли 49 и пострадали более 300 человек.