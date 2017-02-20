Силовые структуры
 

Организатор взрывов в метро Москвы осужден за нападение на псковских десантников

Перейти в «Мою Ленту»
Максим Понарьин
Максим Понарьин

Шатойский районный суд Чечни признал виновным в нападении на военнослужащих террориста Максима Понарьина, отбывающего пожизненный срок за организацию взрывов в московском метро в 2004 году. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщила пресс-служба управления ФСБ по Ставропольскому краю, передает РИА Новости.

Боевика приговорили к 13 годам в колонии строгого режима. «По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний ему назначено окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима», — пояснили в УФСБ.

По версии следствия, 29 февраля 2000 года Понарьин в составе вооруженной банды под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба участвовал в нападении на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й воздушно-десантной дивизии в горно-лесистой местности Шатойского района.

30 августа 2007 года Верховный суд отклонил жалобы боевиков Тамбия Хубиева, Мурада Шаваева и Максима Понарьина на вынесенные им пожизненные сроки заключения за терроризм, убийства, подделку документов, незаконное ношение и хранение оружия и организацию преступного сообщества.

При взрывах в вагоне поезда на перегоне между станциями «Автозаводская» и «Павелецкая» 6 февраля 2004 года и 31 августа у станции метро «Рижская» погибли 49 и пострадали более 300 человек.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Верховный суд подтвердил приговор организаторам взрывов в московском метро
Обвиняемый по делу о терактах в московском метро попросил снисхождения у суда
Подсудимым по делу о терактах в московском метро грозит пожизненное заключение
Последние новости
Аваков предложил сдать автора идеи об аренде Крыма «пионерам пиндостана»
Марка Brent приросла нефтью Troll
Американский посол предложил президенту Сомали сделать его страну снова великой
Бывший футболист «Барселоны» раскритиковал руководство клуба
Оркестр Президентского полка сыграл песню любимой группы премьера Медведева
Белоруссия пообещала наказывать граждан с документами ДНР и ЛНР
Рассекречены характеристики загадочного смартфона Nokia
Другие материалы рубрики
Силовые структуры
 — 
00:11 19 февраля 2017

Пистолет не должен думать

Чем умное оружие опасно для своих владельцев
16:16 Сегодня

Верховный суд запретил заключенным СИЗО хранить музыкальные инструменты

17:59 Сегодня

Российские саперы закончили разминирование Алеппо

12:30 Сегодня

В сети появилось видео стрельбы из обреза у зеленоградского ночного клуба

Силовые структуры
 — 
00:07 19 февраля 2017

Архипелаг кулак

Как массовое рукоприкладство попадает в объективы камер
16:14 Сегодня

Мантуров сообщил о крупном контракте на поставку Т-90МС на Ближний Восток

15:44 17 февраля 2017

Бывшего учителя из Подмосковья арестовали по подозрению в совращении учеников

17:46 Сегодня

Незаслуженно проведенный уральцем год в СИЗО оценили в миллион рублей

Силовые структуры
 — 
00:12 17 февраля 2017

Якобы развернута, будто бы нарушила

Что американцам опять не дает покоя в «Искандере»
14:22 Сегодня

В «Ростехе» заявили о готовности продавать оружие в кредит

13:34 12 февраля 2017

Напавшим на фельдшера в Саратове предъявили обвинение

15:44 Сегодня

Четверо российских военных погибли в Сирии при подрыве на фугасе

Россия
Отдать нельзя оставить
Опрос «Ленты.ру»: станет ли передача Исаакия символом примирения в обществе?
Модный — не приговор
Дмитрий Медведев вновь напомнил о своем экстравагантном вкусе
Со смоленского здания с колоннами сняли возмутившую жителей вывеску «Пятерочки»
Москва попала на второе место рейтинга городов с самыми длинными пробками
На страже Сити
МОСЛЕНТА узнала, кто защищает от огня московские небоскребы
В Оренбурге на четырехмесячного ребенка с крыши упала снежная глыба
Госдума собралась направить 900 тысяч евро в межпарламентские организации
Все материалы
Мир
Закат Запада
В Мюнхене самые влиятельные политики мира похоронили старый мировой порядок
People watch as India's Polar Satellite Launch Vehicle rocket takes off from the Satish Dhawan space center in Sriharikota, 90 kilometers (56 miles) north of Chennai, India, Monday, April 20, 2009. India on Monday launched the all-weather satellite to enhance its capability to monitor its sea and land borders and natural disasters, an official said. (AP Photo) ** INDIA OUT **Гонки на небесных ладьях
Азиатские державы рвутся в космос
Рекс ТиллерсонНовые лица, старые проблемы
Сергей Лавров на саммите G20 впервые встретился с новым главой Госдепа
Американский посол предложил президенту Сомали сделать его страну снова великой
Зариф ответил на нападки Трампа в Twitter
Оголтелое братство
Кто убил старшего брата северокорейского лидера Ким Чен Ына
Завтрак длиной в сто лет
Что ждет Россию и мир в XXII веке
Все материалы
Бывший СССР
Акция сторонников евроинтеграции Украины на Площади Независимости в Киеве3Все по Майдану
Культура протестов на Украине: от покрышек до развешивания трусов
Аваков предложил сдать автора идеи об аренде Крыма «пионерам пиндостана»
Белоруссия пообещала наказывать граждан с документами ДНР и ЛНР
В Киеве обнаружили «руку Москвы» в предложениях депутата Рады об аренде Крыма
Участники блокады Донбасса обвинили СБУ в крышевании торговли с ДНР и ЛНР
Литовские полицейские «успокоили» электрошокером пьяных военных из Чехии
Ляшко призвал однопартийца сдать мандат из-за идеи об аренде Крыма
Все материалы
Финансы
Карточный долг
Что принесет россиянам введение продуктовых карточек
СМИ сообщили об отставке замглавы Минэкономразвития
Россия вернула себе лидерство в мировой нефтедобыче
Греф констатировал попадание российской экономики в стагнацию
Роструд обязали публиковать данные о рабочих местах с высоким риском
Силуанов прокомментировал улучшение прогноза по кредитному рейтингу России
Механизм спасения банков за счет кредиторов заработает через несколько лет
Все материалы
Бизнес
Генеральный директор УЗГА Вадим Бадеха (справа) показывает министру промышленности и торговли России Денису Мантурову одномоторный четырехместный самолет DA-40 NC, собранный на ОАО "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА) совместно с австрийской авиастроительной компанией "Diamond Aircraft Industries" GmbH, предназначенный для начального обучения пилотов. Дефицитное звено
Смогут ли автопроизводители локализовать производство запчастей в России
«Ростех» и РФПИ договорились о продаже акций «Вертолетов России»
«Роснефть» начала бурение скважины «Салман-1» в Ираке
Пекари предложили запретить ретейлерам возвращать непроданный хлеб
Россия начнет поставки в Египет готовой продукции из мяса птицы
Хозяин-барин
Как в Москве получить усадьбу за рубль и что с ней можно сделать
В ОАК решили поменять президента компании «Гражданские самолеты Сухого»
Все материалы
Силовые структуры
Пистолет не должен думать
Чем умное оружие опасно для своих владельцев
Архипелаг кулак
Как массовое рукоприкладство попадает в объективы камер
Якобы развернута, будто бы нарушила
Что американцам опять не дает покоя в «Искандере»
Российские саперы закончили разминирование Алеппо
Организатор взрывов в метро Москвы осужден за нападение на псковских десантников
Мантуров сообщил о крупном контракте на поставку Т-90МС на Ближний Восток
Незаслуженно проведенный уральцем год в СИЗО оценили в миллион рублей
Все материалы
Наука и техника
Земля в разрезе (в представлении художника)Обратная задача
Математики решили главную проблему геофизики
Много чести
Кто кого заборет: викинг, рыцарь или самурай — обзор For Honor
Инквизиторы допрашивают предполагаемых еретиковКарающая длань
Как мальтийская инквизиция наказывала христиан-вероотступников
Обнародована боевая система Mass Effect: Andromeda
От Антарктиды откололся айсберг размером с Манхэттен
Назван способ выяснить настоящую правду
НАСА обнаружило «странные формы жизни»
Все материалы
Спорт
Антон Шипулин«Поведение Фуркада — оскорбление всей России»
Почему чемпионат мира по биатлону получился со скандальным окрасом
Бывший футболист «Барселоны» раскритиковал руководство клуба
Бразильский футболист заплакал и спровоцировал драку из-за расистских выкриков
Племянник Кадырова стал вице-президентом «Терека»
Вратарь вьетнамского клуба специально пропустил три мяча в знак протеста
Стал известен размер призовых биатлонистов на прошедшем чемпионате мира
Немецкий клуб решил сохранить Коноплянку
Все материалы
Культура
«Он был мертвым при жизни»
Каким знаменитости запомнили Курта Кобейна, которому сегодня исполнилось бы 50
Любовники у психоаналитика
«Логан», китайский беспредел и развенчание любви на Берлинском фестивале
Бенисио дель ТороБенефис дель Торо
Самому опасному пуэрториканцу Голливуда исполняется 50 лет
Ирландское село потребовало у британского музея скелет коня Наполеона
В Минкульте прокомментировали требование к Учителю переснять «Сокровища Ермака»
Пол Маккартни и Ринго Старр объединились для записи нового альбома
Диджей включил в новосибирском баре военный марш СС
Все материалы
Интернет и СМИ
Голубь Рейха
Кто и зачем пропагандирует фашизм с помощью мемов
Русские идут!
Что стоит за самыми яркими фотографиями мира
Японок предупредят о районах сексуальной активности насильников
Дающий беспроигрышные советы на все случаи жизни чернокожий парень стал мемом
Глава Федерации практической стрельбы сыграл Штрауса на пистолетах
Нелепое изгнание крысы швабрами разжалобило пользователей сети
Ящерица научилась приветствовать хозяина лапой
Все материалы
Ценности
Натянуть с умом
Ученые превращают одежду в компьютер, а модельеры — в осветительный прибор
Edifice предложил часы с земным шаром в подарок на 23 февраля
Pagani Huayra без крыши оценили в 2,4 миллиона долларов
Corneliani оденет хоккеистов СКА
Lancome предложил мужчинам брутальную косметику на 23 февраля
Жан-Кристоф Бабен«Маленький смартфон на запястье — не лучшая идея»
Жан-Кристоф Бабен: поклонник классики и инноватор
Тильда Суинтон сыграла в шахматы со смертью
Все материалы
Путешествия
Замок КардиффаЗамки, регби, печенья
Как провести время в Уэльсе, чтобы запомнилось на всю жизнь
Четыре мачты парусов
Барку «Седов» в День всех влюбленных исполняется 96 лет
В Белоруссию за неделю въехала тысяча безвизовых туристов
Деревню в Арктике признали одной из самых красивых в России
Остров Ричарда Брэнсона выставят для аренды на Airbnb
Названы 13 самых опасных аэропортов мира
Дипломаты узнали о судьбе задержанной за кормление рыб в Таиланде россиянки
Все материалы
Из жизни
DATE IMPORTED:July 26, 2008Cambodian ride on a van leaving Phnom Penh city for their hometown, at a bus station July 26, 2008 for voting day tomorrow. Cambodia is due to hold a general election on July 27. «Тут во всем винят русских»
История уроженки Ростова-на-Дону, переехавшей в Камбоджу
Счастливы порознь
В США и Европе вошло в моду превращать развод в праздник
Минами МинегисиРабыни поп-индустрии
Как в эстрадных концлагерях Японии куют будущих кумиров
«Красота не в размере»
Так говорит самая пышная модель Sports Illustrated
В бразильской тюрьме поймали голубя-контрабандиста
Анджелина Джоли впервые прокомментировала развод с Брэдом Питтом
Девушка в инвалидном кресле приняла участие в конкурсе Miss World Australia
Все материалы
200 сил для Kia Soul
Kia Soul обновился. И теперь у него есть версия GT
«Гелик» G65 против мотоцикла Ural
Путешествие американцев на Mercedes-AMG G65 и «Урале» с коляской
10 самых доходных внедорожников России
Кто больше всех зарабатывает на самых суровых из легковушек
Сколько стоят легенды в США
Действительно ли в Америке все дешево
Москву назвали вторым самым пробочным городом в мире
В Китае клон Porsche Macan врезался в настоящий «Порше»
В Германии публично разрезали Porsche Panamera
Все материалы
Дворянское гнездо
Один из самых шикарных в мире домов нашли в диком лесу
На Евгения Петросяна подали в суд за затопленную квартиру
Поставили баком
Англичане сделали идеальный дом из резервуара для воды
Под гербом золотым
Экскурсия по самому дорогому съемному коттеджу России
Купить по-русски
На приобретение загородных домов и участков остался месяц
На юго-западе Москвы нашли подвал за 68 миллионов рублей
Все материалы