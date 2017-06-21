Генпрокуратура утвердила обвинение боевикам-участникам сражения у высоты 776

Заместитель генерального прокурора в Северо-Кавказском федеральном округе Иван Сыдорук утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух граждан — членов банды амира Хаттаба, принимавших участие в бое с ротой псковских десантников в феврале 2000 года. Об этом «Ленте.ру» сообщили в генпрокуратуре России.

Уголовное дело направлено в Верховный суд Чечни для рассмотрения по существу. Боевики обвиняются в участии в банде (часть 2 статьи 209 УК РФ) и посягательстве на жизнь военнослужащих (статья 317 УК РФ).

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«Обвиняемые в составе банды под руководством амира Хаттаба в конце февраля 2000 года в районе населенного пункта Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики совершили вооруженное нападение на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии Воздушно-десантных войск. В результате боя погибло 84 военнослужащих, четверо получили ранения», — сообщили в генпрокуратуре.

Как уточнили в ведомстве, в отношении остальных членов банды (в том числе объявленных в розыск) расследование продолжается.

Речь идет о знаменитом бое у высоты 776 в Аргунском ущелье, который состоялся 29 февраля 2000 года. Тогда отряд десантников под командованием подполковника Марка Евтюхина предотвратил прорыв 2500 чеченских боевиков, уничтожив, по официальным данным, 700 из них. За проявленный героизм 22 военнослужащих были представлены к званию Героя России, 68 бойцов награждены орденом Мужества.