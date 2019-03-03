Кадыров рассказал о 12 годах правления и вспомнил о чуде

Рамзан Кадыров назвал чудом итоги развития Чечни за последние 12 лет, что он ее возглавляет. Об этом глава республики написал в Telegram.

Он напомнил, что перед властями Чечни стояло много задач: от международного терроризма до плачевной ситуации на рынке труда. «Следуя курсу нашего первого президента, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова, и при поддержке президента России Владимира Путина мы совершили чудо», — подчеркнул Кадыров.

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По его мнению, республика превратилась в один из самых стабильных и безопасных субъектов страны. «Мы разгромили международный терроризм, в разы сократили безработицу, привлекли многомиллиардные инвестиции, поставили на рельсы устойчивого развития промышленность и АПК, обеспечили достойные условия для бизнеса, вдохнули новую жизнь в образование и здравоохранение», — подытожил глава региона.

Он подчеркнул, что продолжит упорно трудиться на благо народа, «пока бьется сердце».

Во время первой чеченской войны Кадыров был на стороне сепаратистов, в 1996 году он стал помощником и личным телохранителем отца — муфтия Ахмата Кадырова. В 1999 году Кадыровы перешли на сторону федеральных войск. В 2003 году когда Ахмат Кадыров стал главой Чечни, Рамзан возглавил президентскую службу безопасности, после гибели отца его назначили первым вице-премьером. Полномочиями главы республики Кадырова-младшего наделили в 2007 году.

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