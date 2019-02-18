Кадыров оказался супер-мега-здоров

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров проходит плановую диагностику здоровья, в связи с чем объявил о «временной нетрудоспособности» и назначил на свой пост временно исполняющего обязанности руководителя региона. Об этом сообщил РБК министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

«С Рамзаном Ахматовичем все супер-мега-нормально, никаких проблем нет, сегодня с ним было совещание, он чувствует себя превосходно», — пояснил он, добавив, что для плановой диагностики в республике есть «все возможности».

Умаров предположил, что диагностика здоровья главы Чечни будет выполнена быстро и не скажется на работе республики и деятельности Кадырова. «Можно посмотреть, что он в спортивном зале делает: Разман Кадыров, которому 42 года, сделает то, что не сделают юноши 18-20 лет», — подчеркнул министр.

Ранее сообщалось, что Кадыров назначил председателя правительства республики Муслима Хучиева исполняющим обязанности руководителя региона на время собственной нетрудоспособности. Местные СМИ не афишировали эту информацию, а на сайте администрации главы и правительства республики соответствующее распоряжение появилось 13 февраля.

В декабре Кадыров заявил, что хочет завершить карьеру на своей нынешней должности. Он добавил, что не претендует на руководящую должность в стране. По словам главы Чечни, он «не такого уровня человек», чтобы возглавить какое-либо федеральное министерство.

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