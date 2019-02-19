Кадыров рассказал о двух днях под капельницей

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что временно снял с себя обязанности из-за болезни. Об этом он написал в Telegram-канале.

Кадыров рассказал, что недавно совершал двухдневную экспедицию в горы, где был сильный снегопад и ветер, и простудился. По словам главы Чечни, после поездки у него поднялась температура, начался грипп, и он чувствовал небольшое недомогание. «Организм у меня крепкий, капельницы ставили всего два дня», — признался он.

«На последующие дни у меня были запланированы важные командировки. Поэтому [я] временно поручил исполнение обязанностей главы Чечни председателю правительства Чечни Муслиму Хучиеву, и Чечня была представлена на этих серьезных мероприятиях», — пояснил Кадыров, сославшись на 76-ю статью Конституции республики.

В настоящий момент глава республики здоров, и с 16 февраля вернулся к исполнению своих обязанностей. Он пожелал подписчикам заниматься спортом, если они хотят быстро справляться с различными недугами.

Ранее министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров объяснил причину отсутствия Кадырова прохождением плановой диагностики здоровья. По его словам, с Кадыровым «все супер-мега-нормально, никаких проблем нет».

18 февраля сообщалось, что Кадыров назначил председателя правительства республики Муслима Хучиева исполняющим обязанности руководителя региона на время собственной нетрудоспособности. Местные СМИ не афишировали эту информацию, а на сайте администрации главы и правительства республики соответствующее распоряжение появилось 13 февраля.

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