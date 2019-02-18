Кадыров признал нетрудоспособность и уехал из Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил председателя правительства республики Муслима Хучиева исполняющим обязанности руководителя региона на время собственной нетрудоспособности. Об этом сообщает «Кавказский узел».

Местными СМИ эта информация не афишировалась, а на сайте администрации главы и правительства республики соответствующее распоряжение появилось 13 февраля. «В соответствии со статьей 76 Конституции Чеченской Республики: исполнение обязанностей главы Чеченской Республики на период моей временной нетрудоспособности возлагаю на Хучиева Муслима Магомедовича, председателя правительства Чеченской Республики, с 11 февраля 2019 года», — говорится в документе.

В статье 76 Конституции Чеченской Республики сказано, что глава региона может назначить преемника на время отпуска или болезни. В то же время на сайте главы и правительства Чечни сообщения о болезни или отпуске Кадырова отсутствуют. По сообщениям на 18 февраля, Кадыров находится в Дубае (ОАЭ), где посетил оборонную выставку. На его странице во «ВКонтакте» появилось видео с мероприятия.

В 2007 году Хучиев стал мэром Грозного, но через пять лет был вынужден уйти в отставку из-за критики Кадырова, который обвинил его в злоупотреблениях и нарушениях, связанных с земельными вопросами. В 2015-м Хучиев вернулся на пост градоначальника, а в 2018 году был назначен главой правительства.

В 2009 году, говоря о своем возможном преемнике, Кадыров упоминал депутата Госдумы Адама Делимханова, передавало РИА Новости. Тогда Кадыров называл его близким другом и почти братом.

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