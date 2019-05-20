Российские заключенные смогут отсудить деньги за пытки

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, предлагающий предоставить заключенным право на денежную компенсацию в случае нарушения международных норм содержания под стражей и запрета на пытки. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

После принятия законопроекта заключенные в СИЗО и колониях смогут подавать иски в суды о нарушении условий их содержания.

Отмечается, что, прежде чем принять решение по компенсации, суд должен будет установить, что «имело место нарушение содержания под стражей или содержания в исправительном учреждении». От заключенного, чьи условия содержания были нарушены, не станут требовать доказательств факта нарушения. Доказывать придется местам заключения, что в учреждении условия содержания не нарушались.

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«Пытки случаются редко, но прочие условия содержания — медицинские, климатические, гигиенические — нарушаются сплошь и рядом, и никто на это внимания не обращает», — пояснил изданию член президентского Совета по правам человека и член бюро партии «Яблоко» Андрей Бабушкин.

Право заключенных обращаться в суд предлагается закрепить в Кодексе об административном судопроизводстве, Уголовно-исполнительном кодексе, а также в законе «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». Уточняется, что депутаты склонны одобрить законопроект, а в президентском Совете по правам человека (СПЧ) его считают «крайне важным».

Законопроект разработан Минюстом и внесен в Госдуму в связи с тем, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 10 января 2012 года признал, что в России сложились «структурные проблемы ненадлежащих условий содержания под стражей, в местах лишения свободы».

Ранее сообщалось, что в российских залах суда клетки для обвиняемых заменят на прозрачные ограждения. Такое решение было принято после внесения в Госдуму законопроекта о запрете клеток на судебных процессах. В пояснительной записке уточняется, что помещение в клетку препятствует россиянам в реализации права на получение квалифицированной юридической помощи. В Генпрокуратуре назвали ненормальной практику содержания подследственных в клетках или «аквариумах».

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