Российские полицейские заставили задержанных купить наркотики и пошли под суд

В Магадане суд рассмотрит уголовное дело, возбужденное в отношении бывших полицейских, которые заставили задержанных купить наркотики и подбросить знакомому. Об этом в четверг, 5 сентября, сообщается на сайте управления Следственного комитета России (СКР) по региону.

Им вменяются часть 1 статьи 286 («Превышение должностных полномочий»), часть 3 статьи 139 («Незаконное проникновение в жилище») и пункт «б» части 4 статьи 228.1 («Незаконный сбыт наркотических средств») УК РФ.

В ходе предварительного расследования возбуждено еще два уголовных дела в отношении обвиняемых, которые были соединены в одно производство с основным.

По данным следствия, зимой 2018 года двое сотрудников отдельной роты патрульно-постовой службы полиции городского отдела внутренних дел, находясь на службе, задержали двоих мужчин в подъезде жилого дома. Превышая свои должностные полномочия, они провели их личный досмотр.

Затем полицейские незаконно проникли в квартиру, где временно проживали мужчины, и провели в ней обыск в целях обнаружения наркотиков. Угрожая и шантажируя задержанных, сотрудники заставили их купить наркотические вещества в интернете, а затем подбросить своему знакомому.

Зная о невиновности мужчины, полицейские задержали его и при досмотре в отделе полиции «обнаружили» наркотики, что послужило основанием для возбуждения в отношении него уголовного дела.

30 августа сообщалось, что в Астрахани возбуждено уголовное дело в отношении трех полицейских, которых подозревают в покушении на сбыт наркотиков в значительном размере. Они уговорили молодого человека 1994 года рождения найти покупателя на вещество, причем в момент сделки того якобы собирались задержать с поличным.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru