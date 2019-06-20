Бывшего главу отдела по борьбе с наркотиками взяли за подброс амфетамина

В Москве задержали бывшего начальника отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков межмуниципального управления МВД «Раменское» подполковника полиции Дмитрия Понкратова по делу о подбросе амфетамина молодому человеку. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Следственный комитет считает полицейского организатором преступной группы, которая сфабриковала в 2017 году уголовное дело о наркотиках против жителя подмосковного поселка Рылеево Александра Нестеренко. Следствие планирует обратиться в суд за санкцией на арест Понкратова.

Под стражей уже находятся трое бывших подчиненных Понкратова, в их числе его заместитель. Их обвиняют в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и хранении наркотиков.

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Понкратов вину не признает, но двое фигурантов дела стали сотрудничать со следствием. Полицейские попали под следствие после того, как в июне 2018 года судья Раменского горсуда вернул в прокуратуру уголовное дело против 25-летнего сантехника Александра Нестеренко, которому была подброшена доза амфетамина. Его задержали 27 февраля 2017 года оперативники отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Молодого человека избили толстой книгой, требуя, чтобы он продал наркотик знакомым.

Понкратов ему заявил: «Если ты решил играть в пионера, будешь сидеть сам». Полицейские нашли у Нестеренко купюру в пять тысяч рублей и оформили ее как выручку от якобы проданного 0,91 грамма амфетамина.

Нестеренко категорически отрицал вину в наркоторговле.

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