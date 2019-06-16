Освобожденного Голунова допросили в МВД как свидетеля

Журналист интернет-издания «Медуза» Иван Голунов в качестве свидетеля дал показания следствию МВД. Как рассказал «Интерфаксу» его адвокат Сергей Бадамшин, корреспондент говорил о деле, по которому его обвинили в покушении на сбыт наркотиков.

«Накануне были проведены следственные действия с участием Ивана, в том числе его допрос в качестве свидетеля по обстоятельствам и событиям, произошедшим с ним», — рассказал адвокат.

По словам Бадамшина, все проводилось в рамках того же уголовного дела, по которому Голунов был обвиняемым, но позднее оправдан. В настоящее время дело ведет главное следственное управление (ГСУ) полиции Москвы.

Адвокат пояснил, что таким образом проводится проверка действий полицейских перед передачей материалов в Следственный комитет. «Подробности пока раскрывать не буду, чтобы не мешать следствию объективно разобраться в этой ситуации, в чем мы заинтересованы», — подчеркнул Бадамшин.

Ранее Голунов заявил, что опасается мести высокопоставленных силовиков, отстраненных от службы из-за его задержания по сфабрикованному делу о наркотиках.

Журналист «Медузы» Иван Голунов был задержан днем 6 июня. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков. Корреспондент заверил, что никогда не употреблял запрещенные вещества, и их ему подбросили, а преследование связано с его расследованиями.

Произошедшее вызвало широкий общественный резонанс. У здания столичного главка МВД проходила серия одиночных пикетов. 11 июня дело было закрыто, Голунов освобожден.

Позднее были уволены начальник УВД по Западному округу Москвы и глава столичного управления по контролю за оборотом наркотиков. Следственный комитет начал проверку задержавших журналиста полицейских.

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