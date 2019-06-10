Нашедшего секретные тюрьмы в Чечне правозащитника отпустили по УДО

Шалинский городской суд удовлетворил ходатайство Петра Заикина, адвоката главы грозненского отделения «Мемориала» Оюба Титиева, об условно-досрочном освобождении (УДО) для правозащитника. Об этом сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что заседание проходило в колонии-поселении в Аргуне (Чеченская Республика). В ходатайстве адвокат Титиева настаивал на том, что его подзащитный «осознает свою роль в жизни общества и последовательно реализовывает себя в качестве добропорядочного и законопослушного гражданина».

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В марте Титиева признали виновным в хранении наркотиков в крупном размере (часть 2 статьи 228 УК) и приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении. Защита главы чеченского «Мемориала» заявляла о фальсификации доказательств вины Титиева и некачественных следственных экспериментах. Также в ходе следствия выяснилось, что в день задержания правозащитника камеры видеонаблюдения в отделе полиции, куда несколько раз привозили правозащитника, якобы не работали. Титиев свою вину не признал.

Правозащитника задержали 9 января 2018 года. В ходе осмотра его машины был обнаружен большой пакет и небольшой сверток с марихуаной. Активист заявил, что наркотики ему подбросили, а свое преследование он связал с правозащитной деятельностью на Северном Кавказе. Он занимался в том числе выявлением секретных тюрем в республике.

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