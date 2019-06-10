Кадыров отреагировал на освобождение нашедшего секретные тюрьмы правозащитника

Глава Чечни Рамзан Кадыров приветствовал решение суда, удовлетворившего ходатайство об условно-досрочном освобождении главы грозненского отделения «Мемориала» Оюба Титиева из колонии-поселения. Об этом Кадыров написал в своем Telegram-канале в понедельник, 10 июня.

«Я всегда выступаю за то, чтобы наказание преследовало цель воспитания и исправления человека», — отметил он.

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По словам главы республики, наказание должно способствовать исправлению человека, а не «не превращать его в рецидивиста». Кадыров выразил уверенность в том, что суд при принятии решения изучил все обстоятельства дела.

Ранее в понедельник Шалинский городской суд удовлетворил ходатайство Титиева об условно-досрочном освобождении.

В марте Титиева признали виновным в хранении наркотиков в крупном размере и приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении. Защита подсудимого настаивала на фальсификации доказательств вины. Титиев также заявлял о своей непричастности. По его мнение, уголовное дело против него связано с его правозащитной деятельностью.

Главу чеченского «Мемориала» задержали в январе прошлого года.

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