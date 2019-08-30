Российских полицейских задержали за закладку тайника с наркотиками

В Астрахани возбуждено уголовное дело в отношении трех полицейских, которых подозревают в покушении на сбыт наркотиков в значительном размере. Об этом в пятницу, 30 августа, «Ленте.ру» сообщила Анна Терземан, официальный представитель Южного следственного управления (СУ) на транспорте Следственного комитета России (СКР).

«По версии следствия, сотрудники пошли на преступление, чтобы повысить показатели своей работы, — рассказала Анна Терземан. — Они нашли молодого человека 1994 года рождения и уговорили его найти покупателя на наркотики, причем в момент сделки того собирались задержать якобы с поличным».

Однако осуществить задуманное не удалось — сотрудники регионального УФСБ обнаружили «закладку», устроенную по поручению оперативников возле административного здания Астраханской дистанции пути, а затем установили и задержали сотрудников линейного отдела МВД.

Уголовное дело возбуждено по статьям «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору в значительном размере с использованием служебного положения». Решается вопрос об аресте полицейских, уточнила официальный представитель Южного СУ СКР на транспорте.

5 июля сообщалось об аресте двоих офицеров полиции из числа бывших руководителей ОМВД по району Марфино Москвы, подозреваемых в организации наркоторговли. Полицейские сбывали изъятые вещества на территории отдела через закладки.

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