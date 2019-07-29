МВД поучило полицейских закупать наркотики

Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД разработало для полицейских инструкцию по проведению проверочной закупки — приобретения наркотиков у драгдилера с целью доказать его вину. Об этом сообщают «Известия».
В документе указано, что сотрудники полиции не должны провоцировать человека и склонять его к преступлению. К провокации относится, например, повторная просьба полицейского продать наркотики, несмотря на первоначальный отказ подозреваемого, предложение более высокой цены, жалобы на ломку.
Драгдилер должен сам предложить купить у него наркотики или рассказать, что он может их достать. Эти переговоры нужно подтвердить аудиозаписью.
Для проведения закупки полицейским необходимо собрать достаточные достоверные данные из разных источников. Такими данными может быть осведомленность человека о ценах на черном рынке, способность быстро достать наркотики и заинтересованность в выгоде. Судимость в прошлом не относится к таким данным и не подтверждает, что подозреваемый совершает противоправные действия и сейчас.
Помимо проведения закупки полицейским придется прослушивать возможного преступника и вести за ним наблюдение. В инструкции сказано, что одной лишь закупки недостаточно, поскольку она может быть проведена с нарушениями.
Инструкция была разработана в связи с частыми жалобами россиян в Европейский суд по правам человека, который указывает на несоответствие работы российских наркополицейских международным стандартам. Также на это повлияло дело журналиста Ивана Голунова, которого обвинили в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест, а позже отпустили за отсутствием доказательств вины.