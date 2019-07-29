МВД поучило полицейских закупать наркотики

Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД разработало для полицейских инструкцию по проведению проверочной закупки — приобретения наркотиков у драгдилера с целью доказать его вину. Об этом сообщают «Известия».

В документе указано, что сотрудники полиции не должны провоцировать человека и склонять его к преступлению. К провокации относится, например, повторная просьба полицейского продать наркотики, несмотря на первоначальный отказ подозреваемого, предложение более высокой цены, жалобы на ломку.

Драгдилер должен сам предложить купить у него наркотики или рассказать, что он может их достать. Эти переговоры нужно подтвердить аудиозаписью.

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Для проведения закупки полицейским необходимо собрать достаточные достоверные данные из разных источников. Такими данными может быть осведомленность человека о ценах на черном рынке, способность быстро достать наркотики и заинтересованность в выгоде. Судимость в прошлом не относится к таким данным и не подтверждает, что подозреваемый совершает противоправные действия и сейчас.

Помимо проведения закупки полицейским придется прослушивать возможного преступника и вести за ним наблюдение. В инструкции сказано, что одной лишь закупки недостаточно, поскольку она может быть проведена с нарушениями.

Инструкция была разработана в связи с частыми жалобами россиян в Европейский суд по правам человека, который указывает на несоответствие работы российских наркополицейских международным стандартам. Также на это повлияло дело журналиста Ивана Голунова, которого обвинили в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест, а позже отпустили за отсутствием доказательств вины.

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