Задержание росгвардейцев за подбрасывание наркотиков попало на видео

В Петербурге задержали двух сотрудников Росгвардии, подозреваемых в вымогательстве денег у подростка, которому они подбросили наркотики. Видео опубликовала «Фонтанка».

На кадрах видно, как люди в штатском надевают наручники на двух сотрудников в форме с надписью «Росгвардия».

По данным издания, днем 16 июля у дома №74 по проспекту Металлистов наряд вневедомственной охраны остановил 16-летнего школьника по имени Антон. У него якобы были найдены наркотики. Росгвардейцы потребовали от подростка 300 тысяч рублей за непривлечение к уголовной ответственности.

Антон, оказавшийся сыном состоятельного петербуржца, отдал им 40 тысяч рублей. Затем силовики привезли подростка к банкомату, чтобы он снял деньги с кредитной карты отца. Чтобы не попасть под камеры видеонаблюдения, росгвардейцы отправили школьника за деньгами одного. Тот, пользуясь случаем, позвонил в полицию и сообщил о подбросе наркотиков и вымогательстве.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о получении взятки.

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