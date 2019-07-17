Задержание росгвардейцев за подбрасывание наркотиков попало на видео

В Петербурге задержали двух сотрудников Росгвардии, подозреваемых в вымогательстве денег у подростка, которому они подбросили наркотики. Видео опубликовала «Фонтанка».
На кадрах видно, как люди в штатском надевают наручники на двух сотрудников в форме с надписью «Росгвардия».
По данным издания, днем 16 июля у дома №74 по проспекту Металлистов наряд вневедомственной охраны остановил 16-летнего школьника по имени Антон. У него якобы были найдены наркотики. Росгвардейцы потребовали от подростка 300 тысяч рублей за непривлечение к уголовной ответственности.
Антон, оказавшийся сыном состоятельного петербуржца, отдал им 40 тысяч рублей. Затем силовики привезли подростка к банкомату, чтобы он снял деньги с кредитной карты отца. Чтобы не попасть под камеры видеонаблюдения, росгвардейцы отправили школьника за деньгами одного. Тот, пользуясь случаем, позвонил в полицию и сообщил о подбросе наркотиков и вымогательстве.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о получении взятки.