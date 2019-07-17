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Задержание росгвардейцев за подбрасывание наркотиков попало на видео

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В Петербурге задержали двух сотрудников Росгвардии, подозреваемых в вымогательстве денег у подростка, которому они подбросили наркотики. Видео опубликовала «Фонтанка».

На кадрах видно, как люди в штатском надевают наручники на двух сотрудников в форме с надписью «Росгвардия».

По данным издания, днем 16 июля у дома №74 по проспекту Металлистов наряд вневедомственной охраны остановил 16-летнего школьника по имени Антон. У него якобы были найдены наркотики. Росгвардейцы потребовали от подростка 300 тысяч рублей за непривлечение к уголовной ответственности.

Антон, оказавшийся сыном состоятельного петербуржца, отдал им 40 тысяч рублей. Затем силовики привезли подростка к банкомату, чтобы он снял деньги с кредитной карты отца. Чтобы не попасть под камеры видеонаблюдения, росгвардейцы отправили школьника за деньгами одного. Тот, пользуясь случаем, позвонил в полицию и сообщил о подбросе наркотиков и вымогательстве.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о получении взятки.

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GRABOVKA, UKRAINE - JULY 18: A Ukrainian police officer searches for human remains found in a field on July 18, 2014 in Grabovka, Ukraine. Malaysia Airlines flight MH17 travelling from Amsterdam to Kuala Lumpur crashed yesterday on the Ukraine/Russia border near the town of Shaktersk. The Boeing 777 was carrying 298 people including crew members, the majority of the passengers being Dutch nationals, believed to be at least 173, 44 Malaysians, 27 Australians, 12 Indonesians and 9 Britons. It has been speculated that the passenger aircraft was shot down by a surface to air missile by warring factions in the region. (Photo by Brendan Hoffman/Getty Images)Евросоюз призвал Москву признать вину за крушение MH17
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