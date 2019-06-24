Российского судью уличили в заказном приговоре по делу о наркотиках

Краснодарский краевой суд рассмотрит уголовное дело бывшего председателя Щербиновского райсуда Александра Турицына, которого обвиняют в вынесении незаконного приговора наркоману за взятку от наркополицейских. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

По информации издания, житель Краснодара Евгений Головань, ранее судимый за кражи и незаконное приобретение наркотиков, а также состоявший на учете как наркозависимый, был задержан в 2016 году сотрудниками управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН), действовавшей в то время. Наркополицейские обнаружили у мужчины пакет с марихуаной и выяснили, что он в заброшенном помещении железнодорожной станции варил гашишное масло.

На следствии Головань заявил, что оговорил себя под давлением полицейских. Они пообещали его вознаградить за признание вины, так как его дело улучшило бы им отчетность. В суде мужчина отказался от своих показаний, признал вину и попросил строго его не наказывать. Судья Турицын приговорил Голованя к трем годам и восьми месяцам лишения свободы за незаконное хранение и изготовление наркотических средств. Осужденный не стал обжаловать приговор и отправился в колонию.

В это же время сотрудник ФСКН заявил в ФСБ России на судью, который вымогал взятку за гарантированный приговор Голованю. Чекисты провели оперативный эксперимент, во время которого в машине наркополицейского и находившегося там же Турицына были обнаружены 300 тысяч рублей. Судья назвал произошедшее провокацией и заявил, что к деньгам не прикасался. Однако его обвинили в получении взятки. Приговор в отношении Голованя был отменен в связи с наличием признаков самооговора, Ему, как незаконно осужденному, выдали компенсацию в 400 тысяч рублей и снова арестовали за убийство.

Адвокат Сергей Рухтин, защищающий Турицына считает, что наркополицейские оговорили судью, чтобы самим избежать уголовной ответственности за подброс наркотиков и фальсификацию дела Голованя.

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