Нашедший секретные тюрьмы в Чечне правозащитник вышел на свободу

Глава грозненского отделения «Мемориала» Оюб Титиев вышел на свободу из колонии-поселения в Аргуне (Чеченская Республика), сообщается в Instagram-аккаунте правозащитной организации.

Ранее Шалинский городской суд удовлетворил ходатайство Петра Заикина, адвоката Титиева, об условно-досрочном освобождении (УДО) правозащитника. В ходатайстве адвокат Титиева указал, что его подзащитный «осознает свою роль в жизни общества и последовательно реализовывает себя в качестве добропорядочного и законопослушного гражданина».

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В марте Титиева признали виновным в хранении наркотиков в крупном размере (часть 2 статьи 228 УК) и приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении. Защита главы чеченского «Мемориала» заявляла о фальсификации доказательств вины Титиева и некачественных следственных экспериментах. В ходе следствия также выяснилось, что в день задержания правозащитника камеры видеонаблюдения в отделе полиции, куда его несколько раз привозили, не работали. Титиев свою вину не признал.

Правозащитника задержали 9 января 2018 года. В ходе осмотра его машины был обнаружен большой пакет и небольшой сверток с марихуаной. Активист заявил, что наркотики ему подбросили, а свое преследование связал с правозащитной деятельностью на Северном Кавказе. Он занимался в том числе выявлением секретных тюрем в республике.

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