Глава антинаркотического отдела МВД попался на приказе о подбросе наркотиков

В Энгельсе возбуждено несколько уголовных дел в отношении начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков. Об этом в понедельник, 24 июня, сообщается на сайте управления Следственного комитета России (СКР) по Саратовской области.

Полицейскому вменяется часть 4 статьи 303 («Фальсификация результатов оперативно-розыскной деятельности»), также его обвиняют в превышении должностных полномочий, совершенном с применением насилия и сбыте наркотических средств в крупном размере с использованием служебного положения.

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По данным следствия, осенью 2018 года сотрудник вместе со своим заместителем и оперуполномоченным отдела МУ МВД РФ «Энгельсское» остановили на улице двоих молодых людей 24-х и 25-ти лет.

В ходе проведенного на месте досмотра запрещенных веществ при них обнаружено не было, однако в телефоне одного из них содержались координаты «закладки». Владелец мобильного попросил вернуть устройство. В ответ на это сотрудники повалили его на землю и избили. Затем молодого человека доставили в отдел полиции, при этом его приятелю удалось скрыться.

В тот же день начальник отдела передал своему подчиненному наркотическое средство в крупном размере и приказал вложить в карман задержанного, а затем провести его личный досмотр. После этого в отношении молодого человека возбудили уголовное дело.

Как сообщили Znak.com в пресс-службе ГУ МВД РФ по Саратовской области, полицейский был уволен из ОВД после проведения служебной проверки.

20 июня сообщалось о том, что в Москве задержали бывшего начальника отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков межмуниципального управления МВД «Раменское» подполковника полиции Дмитрия Понкратова по делу о подбросе амфетамина молодому человеку.

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