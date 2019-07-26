Студента задержали за «наркотики» из-за выписанных врачом обезболивающих

Сотрудники пермской полиции задержали студента из Китая за хранение наркотиков из-за выписанных ему врачом обезболивающих таблеток. Об этом в пятницу, 26 июля, сообщает 59.ru.

Как пишет издание, из комнаты студента в общежитии изъяли 60 таблеток сильнодействующего препарата, которые он покупал по рецепту. Молодого человека задержали, суд принял решение о его аресте, и сейчас студент находится в СИЗО. По данным руководства университета, его могут выпустить под залог в три миллиона рублей.

Ректор Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Игорь Макарихин рассказал журналистам, что задержанный Лю Янкунь окончил аспирантуру на филологическом факультете, он хорошо учился и «тщательно работал над диссертацией». При этом у молодого человека были хронические заболевания, при которых ему и требовались те самые обезболивающие. Все лекарства, по словам Макарихина, студенту выписали в больнице.

Сейчас руководство вуза работает с «соответствующими организациями», собирает необходимые документы, чтобы освободить молодого человека и позволить ему заняться учебой.

Ранее стало известно, что в МВД предложили включить анаболики в перечень сильнодействующих наркотических средств. Проект постановления российского правительства появился на портале проектов нормативных правовых актов.

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