Найден виновный в публикации фейковых фото нарколаборатории у Голунова

Главу пресс-службы московского главка МВД Юрия Титова наказали из-за дела журналиста Ивана Голунова. Об этом в четверг, 25 июля, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Материалы по теме Журналиста Голунова решили отпустить Его вина не доказана. Глава МВД обещает уволить главного московского борца с наркотиками

По данным издания, в ГУ МВД по Москве провели служебную проверку по вопросу освещения дела Голунова в СМИ и интернете. По итогам проверки было принято решение привлечь Титова к дисциплинарной ответственности. О том, какая санкция будет применена к начальнику пресс-службы, не уточняется.

В первом сообщении МВД о задержании Ивана Голунова говорилось о том, что полицейские нашли при личном досмотре и по месту проживания задержанного свертки с белым порошком. К записи были прикреплены фотографии нарколаборатории, якобы расположенной дома у журналиста «Медузы». Знакомые Голунова принялись утверждать, что снимки сделаны не в его квартире, но пресс-служба называла эту информацию неправдой, лишь позднее сотрудники признали ошибку и сообщили о начале служебной проверки. А новость с фотографиями удалили с сайта МВД.

Корреспондент «Медузы» Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. Грубые нарушения при задержании журналиста и провокационный характер его уголовного преследования вызвали резкий общественный резонанс: у здания главного управления МВД по Москве собралось большое количество активистов с требованием освободить Голунова. 11 июня министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил о закрытии дела против Голунова и его освобождении.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении задержавшего Голунова полковника Андрея Щирова. Также фигурантами дела стали сотрудники УВД по ЗАО города Москвы.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!