Стали известны имена уволенных за задержание Голунова полицейских

Telegram-канал Baza опубликовал имена троих сотрудников управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы (УВД ЗАО), которых уволили из-за неправомерного задержания журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

По данным канала, 15 июля подписан указ об увольнении Романа Феофанова, Акбара Сергалиева и Дениса Коновалова. Последний занимал должность старшего оперуполномоченного УВД ЗАО. Уволенные непосредственно участвовали в задержании журналиста, отмечает канал.

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Ранее 16 июля сообщалось, что трое сотрудников управления внутренних дел по УВД ЗАО были уволены из-за несоблюдения регламента работы при задержании Ивана Голунова. Полицейских выгнали со службы с формулировкой «по отрицательным мотивам и из-за несоблюдения регламента в работе». Уволенные намерены судиться с МВД, так как считают, что законных оснований для подобных мер со стороны ведомства не было.

Корреспондент «Медузы» Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. Грубые нарушения при задержании журналиста и явный провокационный характер его уголовного преследования вызвали резкий общественный резонанс: у здания главного управления МВД по Москве собралось большое количество активистов с требованием освободить Голунова. 11 июня министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил о закрытии дела против Голунова и его освобождении.

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