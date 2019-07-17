Стало известно о заказчике «дела Голунова»

Высокопоставленный сотрудник управления ФСБ по Москве заказал полицейским «прижать» журналиста Ивана Голунова. Об этом Telegram-каналу Baza рассказал полицейский на условиях анонимности.

По его словам, 5 июня неназванный чекист обратился к одному из руководителей Главного управления МВД по Москве с личной и безотказной просьбой «прижать одного персонажа». Полицейскому начальнику, имя которого Baza также не указывает, были переданы данные человека — Иван Валентинович Голунов, дата рождения, фактический адрес проживания и адрес регистрации.

Тот переадресовал просьбу «организовать уголовку» руководителю управления наркоконтроля московской полиции Юрию Девяткину, но получил отказ: глава антинаркотического управления сослался на занятость и короткие сроки.

Тогда был подключен к делу начальник наркоотдела УВД по ЗАО Андрей Щиров, который дал своим подчиненным команду заняться Голуновым.

«Мы все сделали и только потом узнали, что зря», — рассказал собеседник канала, добавив, что дело против журналиста было организовано «по-быстрому: без проработки, слежки и подготовки».

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Корреспондент «Медузы» Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. Грубые нарушения при задержании журналиста и явный провокационный характер его уголовного преследования вызвали резкий общественный резонанс: у здания главного управления МВД по Москве собралось большое количество активистов с требованием освободить Голунова. 11 июня министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил о закрытии дела против Голунова и его освобождении.

Ранее стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении полковника Щирова в связи с незаконным задержанием журналиста. Также фигурантами дела стали сотрудники УВД по ЗАО. Их имена пока неизвестны.

Полицейских вызвали на допрос в СКР, после которого следователь сообщил им об изменении их статуса со свидетелей на подозреваемых. Мера пресечения полковнику Щирову и его сослуживцам избрана в виде подписки о невыезде.

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