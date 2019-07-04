Мосгорсуд объяснился за домашний арест журналиста Голунова

Мосгорсуд снял с рассмотрения жалобу на домашний арест журналиста Ивана Голунова в связи с прекращением уголовного дела против него и отменой меры пресечения. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на апелляционное постановление Мосгорсуда.
«Избранная в отношении Голунова мера пресечения в виде домашнего ареста отменена в связи с прекращением уголовного преследования в отношении него. Таким образом, на момент апелляционного рассмотрения отсутствует предмет обжалования», — говорится в документе.
Мосгорсуд 14 июня прекратил производство по жалобе адвокатов журналиста, которые оспаривали решение Никулинского суда Москвы о домашнем аресте Голунова, обвинявшегося на момент избрания меры пресечения в сбыте наркотиков. За три дня до этого глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о закрытии уголовного дела против журналиста, и его освободили.
Несмотря на это, адвокаты настаивали на апелляционном рассмотрении их жалобы с тем, чтобы Мосгорсуд, выслушав их доводы, отменил решение о домашнем аресте. Защитники обращали внимание на то, что следствие не предоставило, а суд не исследовал доказательства того, что Голунов может скрыться от следствия, продолжить преступную деятельность, угрожать участникам процесса, уничтожить доказательства или как-то иначе помешать производству по делу.
Голунов заявлял, что будет добиваться отмены постановления Никулинского суда, «чтобы впредь судебная система более ответственно относилась к вынесению решений по подобным статьям».
Корреспондент «Медузы» Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. Грубые нарушения при задержании журналиста и явный провокационный характер его уголовного преследования вызвали резкий общественный резонанс: у здания главного управления МВД по Москве собралось большое количество активистов с требованием освободить Голунова. 11 июня Колокольцев заявил о закрытии дела против Голунова и его освобождении.