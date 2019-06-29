Путин посчитал дело против Голунова произволом

Президент России Владимир Путин считает, что дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова было не несправедливостью, а произволом. Об этом он заявил во время пресс-конференции по итогам саммита G20 в Японии, пишет РИА Новости.

«Это просто произвол, и он должен быть расследован, должны быть приняты соответствующие решения по этому вопросу», — заявил российский лидер.

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Корреспондент «Медузы» Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. Грубые нарушения при задержании журналиста и явный провокационный характер его уголовного преследования вызвали резкий общественный резонанс: у здания главного управления МВД по Москве собралось большое количество активистов с требованием освободить Голунова.

11 июня глава МВД России Владимир Колокольцев заявил о закрытии дела против Голунова и его освобождении.

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