Западные и российские СМИ выпустили расследование Ивана Голунова

Три десятка российских и зарубежных изданий 1 июля опубликовали расследование журналиста Ивана Голунова, над которым он работал перед своим задержанием. Об этом сообщает «Медуза», с которой сотрудничает Голунов.

Статья вышла под названием «Кто владеет московскими кладбищами». В ней Голунов и его коллеги рассказывают о том, как контроль над столичным ритуальным рынком перешел от выходцев из Химок к бизнесменам из Ставрополья.

По данным журналистов, это произошло после массовой драки на Хованском кладбище в 2016 году, когда московские власти поручили директору похоронного предприятия ГБУ «Ритуал» и бывшему сотруднику МВД Артему Екимову навести порядок в похоронной отрасли.

Как утверждается в расследовании, Екимов и его заместитель, ставропольский бизнесмен Валериан Мазараки, связаны с ФСБ. Екимов — протеже главы УФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева, а Мазараки — друг подполковника ФСБ Марата Медоева.

Журналисты пишут, что люди, вставшие во главе московских кладбищ, прежде не имели опыта работы на ритуальном рынке, а некоторые из них участвовали в выводе денег из нескольких российских банков.

Кроме того, они начали экспансию в Подмосковье и уже взяли под контроль ритуальную отрасль в нескольких районах области. По мнению авторов расследования, это может создать искусственный дефицит мест для захоронения и привести к повышению стоимости услуг.

Материал о московских кладбищах готовился несколько месяцев. После ареста Голунова к работе над его текстом подключились журналисты Forbes, The Bell, принадлежащей семье Демьяна Кудрявцева газеты «Ведомости», «Новой газеты», принадлежащего Григорию Березкину РБК, «Русской службы Би-би-си» и «Фонтанки». Их фамилии указаны в конце расследования наряду с фамилией журналиста «Медузы».

Среди иностранных СМИ, опубликовавших расследование Голунова, есть такие, как британский сайт The Times, американский

Buzzfeed News, французская газета Liberation, немецкий журнал Der Spiegel и латвийский новостной портал Delfi.

Голунов был задержан в Москве 6 июня. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. Корреспондент связал преследование со своей профессиональной деятельностью. Тесты показали отсутствие запрещенных веществ в организме журналиста, а смывы с рук — что к наркотикам он не прикасался.

Грубые нарушения при задержании журналиста вызвали общественный резонанс: у здания главного управления МВД по Москве собрались активисты с требованием освободить Голунова. 11 июня глава МВД России Владимир Колокольцев заявил о закрытии дела против Голунова, его освободили в тот же день.

Позднее были уволены начальник УВД по Западному округу Москвы и глава столичного управления по контролю за оборотом наркотиков. Голунову как свидетелю по уголовному делу предоставили защиту.

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