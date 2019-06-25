Имя офицера ФСБ из расследования Голунова пропало из выписок Росреестра

Росреестр изменил информацию о доме упомянутого в расследовании журналиста Ивана Голунова начальника управления ФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева в поселке Лесная бухта у Истринского водохранилища в Подмосковье. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на «Собеседник».

Теперь в выписке Росреестра в качестве имени владельца коттеджа вместо Дорофеева указана «Российская Федерация». Номер госрегистрации и дата возникновения права собственности совпадают. Кроме того, на «Российскую Федерацию» изменено имя владельца соседнего коттеджа, принадлежавшего Эльзе Медоевой — сестре помощника Дорофеева подполковника ФСБ России Марата Медоева.

Издание направило запрос в Росреестр.

Ранее в июне сообщалось, что у семьи Медоева, который упоминается в новом расследовании Голунова о похоронном бизнесе, оказалась недвижимость и бизнес в Словакии. Источники написавшей об этом «Новой газеты» называют его и Дорофеева людьми с большими связями и ресурсом. В частности, Дорофеев считается человеком, близким к секретарю Совета безопасности Николаю Патрушеву. Также Медоевы связаны партнерскими отношениями с семьей Андриановых, которые являются крупнейшими поставщиками обмундирования для нужд МВД, ФСБ и МЧС. С этими структурами заключены госконтракты на 11 миллиардов рублей.

Игорь Медоев опроверг причастность своего сына к незаконному уголовному преследованию Голунова. «Я попрошу его [Голунова] написать, что мы не имеем отношения к его аресту. Мой сын даже не знает, как выглядит Иван Голунов. Он был на отдыхе в Сочи и был очень удивлен, когда прочитал в интернете, что его имя связывают с арестом. Журналисты занимаются fake news, когда пишут, что его семья каким-то образом причастна», — сказал Медоев-старший.

Голунова задержали днем 6 июня в Москве. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. Грубые нарушения при задержании журналиста и явный провокационный характер его уголовного преследования вызвали резкий общественный резонанс: у здания главного управления МВД по Москве собралось большое количество людей, требующих освобождения Голунова.

11 июня глава МВД Владимир Колокольцев заявил об освобождении Голунова и снятии с него обвинений. 12 июня в Москве и ряде городов прошла несанкционированная акция в поддержку журналиста. 13 июня президент России Владимир Путин в связи с делом Голунова уволил из органов внутренних дел двух генерал-майоров полиции.

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