Упомянутый в расследовании Голунова подполковник ФСБ лишился работы

Помощник главы управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Москве и Подмосковью подполковник Марат Медоев лишился своей должности после дела спецкорреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Об этом со ссылкой на источники сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По словам близких к ФСБ собеседников издания, это произошло около месяца назад. О новом месте Медоева на данный момент ничего не известно. Подполковник был упомянут в расследовании Голунова о похоронном рынке в Москве. Статья вышла под названием «Кто владеет московскими кладбищами». В ней журналист и его коллеги рассказывают о том, как контроль над столичным ритуальным рынком перешел от выходцев из Химок к бизнесменам из Ставрополья. Утверждалось, что контролируют эту сферу люди, близкие к Медоеву.

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37-летний подполковник является сыном генерал-майора спецслужбы, героя России Игоря Медоева, экс-помощника министра обороны Анатолия Сердюкова.

Голунов был задержан в Москве 6 июня. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. Корреспондент вину отрицал и связал преследование со своей профессиональной деятельностью. Грубые нарушения при задержании журналиста вызвали общественный резонанс. 11 июня дело закрыли, а журналиста освободили. Президент Владимир Путин назвал произошедшее с Голуновым произволом и уволил из органов внутренних дел двух генерал-майоров полиции.

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