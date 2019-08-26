Упомянутый в расследовании Голунова подполковник ФСБ получил работу в «Газпроме»

Помощник главы управления ФСБ по Москве и Подмосковью подполковник Марат Медоев, лишившийся своей должности после дела спецкорреспондента «Медузы» Ивана Голунова, получил работу в службе безопасности «Газпрома». Об этом со ссылкой на источники сообщает «Русская служба Би-би-си».

«Марат Медоев остается в московском управлении ФСБ, он откомандированный оперативный сотрудник в Газпроме», — отмечают информированные собеседники издания. Официальный представить энергетической компании Сергей Куприянов эту информацию не подтвердил, но и не опроверг, заявив, что ему «неизвестно о таком назначении, в телефонном справочнике "Газпрома" такой не значится». «Русская служба Би-би-си» направила соответствующий запрос в Центр общественных связей ФСБ.

Материалы по теме Путин уволил генералов после скандала с делом Голунова Об этом лично просил глава МВД. Расследование продолжается

Ранее 26 августа стало известно, что Медоев еще около месяца назад лишился своей должности после расследования Ивана Голунова о похоронном рынке в Москве. В статье, которая вышла под названием «Кто владеет московскими кладбищами», рассказывалось о контроле над столичным ритуальным рынком. В частности, утверждалось, что эта сфера находится под контролем людей, близких подполковнику.

Скандал вокруг Ивана Голунова произошел 6 июня после того, как его задержали в Москве и обвинили в покушении на сбыт наркотиков. Спецкорреспондента «Медузы» отправили под домашний арест. Свою вину он не признал и связал преследование со своей профессиональной деятельностью. 11 июня глава МВД России Владимир Колокольцев заявил о закрытии дела против Голунова и его освобождении. Президент Владимир Путин заявил, что это дело было не несправедливостью, а произволом. Позднее глава государства уволил из органов внутренних дел двух генерал-майоров полиции.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru