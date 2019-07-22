Герой расследования Голунова избавился от бизнеса в России

Один из героев расследования Ивана Голунова о возможных связях похоронного бизнеса Москвы со столичным управлением ФСБ России избавился от бизнес-активов в стране, пишет «Медуза» со ссылкой на данные базы СПАРК.

Речь идет о 19-летнем Егоре Мазараки, сыне Льва и Анастасии Мазараки и племяннике Валериана Мазараки, первого замглавы подведомственного мэрии Москвы ГБУ «Ритуал».

В расследовании Голунова говорилось, что рынок ритуальных услуг в Москве и Подмосковье контролируют люди, близкие к главе московского управления ФСБ Алексею Дорофееву, его помощнику Марату Медоеву и семье братьев Льва и Валериана Мазараки.

Согласно данным СПАРК, до публикации расследования Мазараки-младшему полностью или частично принадлежали восемь компаний: ООО «Блексмит», «Джаггер», «Джиэфси», «Джуби», «Клево», «Меркурий», «Рестогрупп» и «Трейдком». Спустя 10 дней после выхода статьи он начал избавляться от указанных активов.

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Три десятка российских и зарубежных изданий 1 июля опубликовали расследование Голунова, над которым он работал перед своим задержанием. В статье под названием «Кто владеет московскими кладбищами» журналист и его коллеги рассказывают о том, как контроль над столичным ритуальным рынком перешел от выходцев из Химок к бизнесменам из Ставрополья.

Голунов был задержан в Москве 6 июня. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. Корреспондент связал преследование со своей профессиональной деятельностью. Тесты показали отсутствие запрещенных веществ в организме журналиста, а смывы с рук — что к наркотикам он не прикасался.

Грубые нарушения при задержании журналиста вызвали общественный резонанс: у здания главного управления МВД по Москве собрались активисты с требованием освободить Голунова. 11 июня глава министерства Владимир Колокольцев заявил о закрытии дела, корреспондента освободили в тот же день.

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