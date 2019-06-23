В России начались акции против полицейского произвола, за свободу слова и гуманизацию правоохранительной системы. Согласованные митинги уже прошли в городах Дальнего Востока и Сибири, пишет профсоюз журналистов и работников СМИ в Facebook-аккаунте.

Пикет во Владивостоке продолжался около часа, в нем приняли участие более 30 человек. Журналисты обсудили резонансные дела в своем регионе и права сотрудников СМИ в целом. Также они собрали подписи под обращением к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и генпрокурору Юрию Чайке о проведении полного расследования по делу в отношении корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.

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Похожая акция в Москве пройдет на проспекте Сахарова 23 июня в 17:00. «Проблема, с которой он (Иван Голунов — прим. «Ленты.ру») столкнулся, системная — по фальшивым обвинениям сажают журналистов, правозащитников, активистов и обычных людей (…). Все жертвы произвола и репрессий заслуживают справедливости и нуждаются в поддержке», — заявили в профсоюзе.

Всего митинги запланированы в 12 городах России, в том числе в Калининграде, Казани, Нижнем Новгороде и других.

Иван Голунов был задержан 6 июня в Москве. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. Обстоятельства задержания корреспондента «Медузы» вызвали критику со стороны коллег, они собрались у главного управления МВД по Москве и провели серию одиночных пикетов.

11 июня министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил об освобождении Голунова из-под стражи и снятии с него обвинений. На следующий день в Москве и ряде других городов прошла несанкционированная акция в поддержку журналиста. 13 июня президент России Владимир Путин уволил двух генералов полиции.

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