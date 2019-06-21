МВД нашло нарушения при расследовании дела Голунова

МВД выявило нарушения со стороны сотрудников полиции при проведении оперативных мероприятий в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что нарушения были обнаружены сотрудниками подразделений собственной безопасности ГУ МВД России по Москве при проведении проверки. В результате принято решение направить уголовное дело в прокуратуру столицы для решения вопроса о его передаче в следственные органы СК РФ.

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О каких нарушениях идет речь, в МВД не уточнили.

Ранее, 13 июня, сообщалось, что начальник УВД по Западному административному округу Москвы Андрей Пучков вместе с генерал-майором полиции Юрием Девяткиным, руководившим управлением по контролю за оборотом наркотиков главного управления МВД России по Москве, были уволены из органов внутренних дел по указу президента России Владимира Путина. Об их увольнении перед главой государства ходатайствовал глава МВД Владимир Колокольцев.

Корреспондент «Медузы» Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. Грубые нарушения при задержании журналиста и явный провокационный характер его уголовного преследования вызвали резкий общественный резонанс: у здания главного управления МВД по Москве собралось большое количество активистов с требованием освободить Голунова. 11 июня Колокольцев заявил о закрытии дела против Голунова и его освобождении.

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