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Предполагаемые заказчики дела Голунова из ФСБ оказались соседями

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Иван Голунов

Руководитель управления ФСБ по Москве и Московской области генерал-полковник Алексей Дорофеев и его помощник подполковник Марат Медоев владеют элитной недвижимостью в Подмосковье общей стоимостью 100 миллионов рублей, а их соседка — родственница замглавы похоронной службы Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на результаты совместного расследования с «Новой газетой» и Transparency International.

У чекистов имеются трехэтажные особняки в поселке клубного типа «Лесная Бухта», который расположен на берегу Истринского водохранилища. На снимках с дрона видны два соседних участка общей площадью 1,6 тысячи квадратных метров, окруженных общим забором. Внутри территории оба дома соединены дорожкой, свидетельствующей о том, что соседи запросто ходят друг к другу в гости.

Рядом с офицерами ФСБ в 2018 году приобрела участок с домом 42-летняя Анастасия Мазараки. Ее супруг Лев — родной брат Валериана Мазараки, первого заместителя директора похоронной службы Москвы ГБУ «Ритуал».

Об этом соседстве узнал журналист Иван Голунов во время расследования о связях силовиков с похоронным бизнесом, но не успел опубликовать.

Отец Медоева, тоже бывший сотрудник ФСБ, опроверг причастность к незаконному уголовному преследованию журналиста. Игорь Медоев утверждает, что ни он, ни его сын непричастны к аресту журналиста.

6 июня в Москве был задержан корреспондент «Медузы» Иван Голунов. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. Грубые нарушения при задержании журналиста и явный провокационный характер его уголовного преследования вызвали резкий общественный резонанс: у здания главного управления МВД по Москве собралось большое количество людей, требуя освобождения Голунова. 11 июня глава МВД Владимир Колокольцев заявил о закрытии дела против Голунова и его освобождении. 12 июня в Москве и ряде городов прошла несанкционированная акция в поддержку журналиста. 13 июня президент России Владимир Путин уволил двух генералов полиции.

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