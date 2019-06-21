Уволенного по делу Голунова генерала заподозрили в покрывательстве мошенничества

Бывшего начальника УВД по Западному административному округу Москвы, генерал-майора полиции Андрея Пучкова, который был уволен после скандала с делом корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, заподозрили в «коррупционной связи» с бизнесменом, обвиняемым в крупном хищении. Об этом в пятницу, 21 июня, пишет «Росбалт».

С заявлением на Пучкова в ФСБ, Главное управление собственной безопасности МВД России и Генпрокуратуру обратились адвокаты трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу Александра Липового. По их данным, руководство УВД по ЗАО могло оказывать содействие главе компании «Маккой» Александру Прохорову, проходящему обвиняемым по делу о хищении средств клиентов компании, среди которых был и Липовой, на 500 миллионов рублей.

Как отмечается в обращении адвокатов, поведение представителей УВД по ЗАО во время расследования дела Прохорова было «странным». В частности, по словам защитников, бизнесмену предъявили обвинения в совершении только 21 преступления, хотя пострадавших от деятельности «Маккоя» было гораздо больше — многим из них отказывали в возбуждении уголовного дела. Кроме того, несмотря на то, что ранее Прохоров уже скрывался от следствия, в связи с чем был объявлен в розыск, на данный момент он находится всего лишь под подпиской о невыезде. Также, подчеркнули адвокаты, за время следствия бизнесмен не попытался возместить потерпевшим ущерб, хотя продолжает ездить на дорогих машинах, пользоваться услугами частной охраны и арендовать офис в «Москве-сити».

При этом источник «Росбалта», знакомый с ситуацией, заявил, что Пучков мог иметь непосредственное отношение к сложившейся вокруг Прохорова ситуации.

По версии следствия, «Маккой» предлагала своим клиентам вкладывать средства в развивающиеся фирмы и операции с криптовалютой. В дальнейшем они лишились своих денег и обратились в полицию, а в отношении Прохорова возбудили дело по части 4, статьи 159 УК России («Хищение путем мошенничества»).

Как утверждают следователи, Липовой, также пострадавший от действий Прохорова, предложил ему посодействовать в получении условного срока в обмен на 10 миллионов рублей. При получении части суммы он был задержан. В то же время, защитники кикбоксера настаивают на том, что Прохоров сам обратился к спортсмену с просьбой о помощи, пообещав вернуть похищенные инвестиции в размере 4,5 миллиона рублей.

Андрей Пучков вместе с генерал-майором полиции Юрием Девяткиным, руководившим управлением по контролю за оборотом наркотиков главного управления МВД России по Москве, были уволены из органов внутренних дел по указу президента России Владимира Путина 13 июня. Об их увольнении перед главой государства ходатайствовал глава МВД Владимир Колокольцев.

Корреспондент «Медузы» Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. Грубые нарушения при задержании журналиста и явный провокационный характер его уголовного преследования вызвали резкий общественный резонанс: у здания главного управления МВД по Москве собралось большое количество активистов с требованием освободить Голунова. 11 июня Колокольцев заявил о закрытии дела против Голунова и его освобождении.

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