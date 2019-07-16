Уволенные из-за Голунова полицейские собрались засудить МВД

Трое сотрудников управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы (УВД ЗАО) были уволены из-за несоблюдения регламента работы при задержании журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Полицейских выгнали со службы с формулировкой «по отрицательным мотивам и из-за несоблюдения регламента в работе». В частности, сотрудники допустили нарушения, когда не предоставили задержанному своевременно адвоката и долго не давали связаться с родственниками.

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Уволенные намерены судиться с МВД, так как считают, что оснований для этого не было. Полицейские утверждают, что адвокат Голунову все же был предоставлен, а запрет на звонки они объяснили тем, что журналист хотел связаться не с родственниками, а посторонними.

Пресс-служба МВД подтвердила увольнения сотрудников УВД ЗАО, уточнив, что работы лишились четверо полицейских, передает «Интерфакс». Решение принято по итогам служебной проверки.

«Коммерсантъ» узнал имена четверых сотрудников, которые были отстранены от работы после незаконного задержания Голунова: старший оперуполномоченный отдела по по контролю за оборотом наркотиков УВД ЗАО Денис Коновалов и три оперативника УВД ЗАО Акбар Сергалиев, Роман Феофанов и Дмитрий Кожанов.

Корреспондент «Медузы» Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. Грубые нарушения при задержании журналиста и явный провокационный характер его уголовного преследования вызвали резкий общественный резонанс: у здания главного управления МВД по Москве собралось большое количество активистов с требованием освободить Голунова. 11 июня Колокольцев заявил о закрытии дела против Голунова и его освобождении.

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